Європейська комісія може скоротити фінансування Словаччини за порушення демократичних норм
Київ • УНН
Єврокомісія розглядає заморозку 12,8 млрд євро фінансування Словаччини через розпуск спецпрокуратури.
Брюссель може заборонити виділяти кошти з фонду блоку ЄС для Словаччини. Йдеться про 12,8 млрд євро. Європейська комісія розгляне питання про покарання Братислави за рішення про розпуск спецпрокуратури.
Пише УНН із посиланням на Bloomberg.
Європейський союз працює над пропозицією про "осуд Словаччини за ерозію демократичних норм". Європейська комісія підготувала рішення про замороження фінансування Словаччини у зв'язку з рішенням прем'єр-міністра країни про розпуск спеціальної прокуратури.
Йдеться про призупинення виплат із пулу в 12,8 млрд євро з фондів згуртування, виділених Словаччині в бюджет ЄС, вказує Bloomberg.
Рішення має затвердити голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Довідка
Відколи Фіцо повернувся до влади в жовтні, він став об'єктом пильної уваги з боку Брюсселя, оскільки вирішив переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка займалася гучними справами про хабарництво, в тому числі й тими, що були спрямовані проти його союзників.
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У травні Фіцо був поранений під час замаху. Одужавши, він звинуватив у нападі ворожу атмосферу, яку нагнітали преса та опозиція. Після цього він провів реформу державних ЗМІ, поставивши мовників під контроль уряду.
Словаччина стане другою країною, на яку поширюється механізм умов ЄС після того, як блок заморозив 6,3 мільярда євро фондів згуртування Угорщини через порушення Будапештом принципу верховенства закону.
Нагадаємо
УНН передавав, що Угорщина та Словаччина виступили проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.