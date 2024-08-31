Чехія не обмежує використання переданої Україні зброї - МЗС країни
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії заявив, що країна не накладає обмежень на використання переданої Україні військової техніки. Однак найскладніші системи озброєнь з великим радіусом дії не постачатимуться за межі Чехії.
Чехія не запроваджує жодних обмежень на використання Україною переданої нею військової техніки. Водночас найскладніші системи озброєнь, які можуть мати великий радіус дії, не постачатимуться за межі Чехії. Про це заявив сьогодні журналістам на конференції з безпеки Globsec міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає УНН із посиланням на Ceske Noviny.
Чехія не ставить жодних обмежень на системи, які вона постачає, на зброю, боєприпаси, військові матеріали. З іншого боку, давайте будемо чесними, що найскладніші системи озброєнь, які мають великий радіус дії або ставлять постачальників у певні стратегічні дилеми, також не надходять із Чехії
Він вказав, що Україна має право захищатися від агресії рф. "Краще, якщо літак із ракетою чи бомбою навіть не злетить, аніж намагатися збити літак чи ракету, яка вже летить до цілі - зазначив очільник чеської дипломатії.
Доповнення
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни Європейського союзу мають зняти обмеження на використання зброї, наданої Україні.
Італія, наприклад, ввела обмеження, в той час як такі країни, як Чехія, Швеція та Нідерланди, підтримують Київ і не висувають жодних умов щодо використання зброї.