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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Чехия не ограничивает использование переданного Украине оружия - МИД страны

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 10:53  •  2001 просмотра

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Министр иностранных дел Чехии заявил, что страна не накладывает ограничений на использование переданной Украине военной техники. Однако самые сложные системы вооружений с большим радиусом действия не будут поставляться за пределы Чехии.

 Чехия не вводит никаких ограничений на использование Украиной переданной ею военной техники. В то же время сложные системы вооружений, которые могут иметь большой радиус действия, не будут поставляться за пределы Чехии. Об этом заявил сегодня журналистам на конференции по безопасности Globsec министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает УНН со ссылкой на Ceske Noviny. 

Чехия не ставит никаких ограничений на системы, которые она поставляет, на оружие, боеприпасы, военные материалы. С другой стороны, давайте будем честными, что самые сложные системы вооружений, которые имеют большой радиус действия или ставят поставщиков в определенные стратегические дилеммы, также не поступают из Чехии

- сказал Липавский.

Он указал, что Украина имеет право защищаться от агрессии рф. "Лучше, если самолет с ракетой или бомбой даже не взлетит, чем пытаться сбить самолет или ракету, которая уже летит к цели - отметил глава чешской дипломатии.

Дополнение 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза должны снять ограничения на использование оружия, предоставленного Украине.

Италия, например, ввела ограничения, в то время как такие страны, как Чехия, Швеция и Нидерланды, поддерживают Киев и не выдвигают никаких условий по использованию оружия.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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