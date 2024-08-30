Угорщина та Словаччина проти зняття обмежень на використання зброї Україною на території рф - Politico
Київ • УНН
Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща підтримали пропозицію дозволити Україні удари по об'єктах у росії. Угорщина та Словаччина виступили проти, закликаючи до миру та здорового глузду.
Угорщина та Словаччина виступили проти надання Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом. Підтримали пропозицію дозволити удари по об'єктах у росії Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща, пише Politico, передає УНН.
Деталі
Як пише видання із посиланням на своє джерело, на зустрічі міністрів ЄС 29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив дипломатам, що "всі ознаки вказують" на те, що росія продовжить свої нещодавні ракетні атаки на Україну.
Глава української дипломатії, за словами чиновника, знайомого з перебігом обговорень, закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах у росії, заявивши водночас, що цю пропозицію не слід розглядати як ескалацію.
За даними Politico, заклик Кулеби і раніше висловлену головою дипломатії блоку пропозицію надати Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом, підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща, причому деякі з них зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора для самозахисту.
Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26.08.24, 20:34 • 45961 перегляд
У таборі "проти" Угорщина та Словаччина, очолювана дружнім москві урядом Роберта Фіцо.
"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", - написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.
Доповнення
Голова дипломатії блоку Жозеп Боррель за підсумками Ради ЄС із закордонних справ заявив, що країни ЄС в основному притримуються ідеї, що питання зняття обмежень на використання зброї Україною на російській території залишається національним рішенням країн-членів ЄС.