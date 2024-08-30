Угорщина та Словаччина проти зняття обмежень на використання зброї Україною на території рф - Politico

ukenru
10:16 • 12491 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 35194 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 115478 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 159438 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 226928 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 156899 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 135953 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127521 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 180740 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77181 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
82 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 99562 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 100546 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 100591 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 95499 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 90500 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 90500 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 226961 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 180753 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 212757 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 544655 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 686 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 2889 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 12736 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 27825 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 32565 перегляди
Актуальне
Угорщина та Словаччина проти зняття обмежень на використання зброї Україною на території рф - Politico

Угорщина та Словаччина проти зняття обмежень на використання зброї Україною на території рф - Politico

Київ • УНН

 • 100357 перегляди

Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща підтримали пропозицію дозволити Україні удари по об'єктах у росії. Угорщина та Словаччина виступили проти, закликаючи до миру та здорового глузду.

Угорщина та Словаччина виступили проти надання Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом. Підтримали пропозицію дозволити удари по об'єктах у росії Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща, пише Politico, передає УНН.

Деталі

Як пише видання із посиланням на своє джерело, на зустрічі міністрів ЄС 29 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив дипломатам, що "всі ознаки вказують" на те, що росія продовжить свої нещодавні ракетні атаки на Україну.

Глава української дипломатії, за словами чиновника, знайомого з перебігом обговорень, закликав міністрів ЄС дозволити Україні завдавати ударів по об'єктах у росії, заявивши водночас, що цю пропозицію не слід розглядати як ескалацію.

За даними Politico, заклик Кулеби і раніше висловлену головою дипломатії блоку пропозицію надати Києву свободу дій у використанні озброєнь, наданих Заходом, підтримали Франція, Швеція, Латвія, Нідерланди і Польща, причому деякі з них зазначили, що міжнародне право не забороняє країні входити на територію агресора для самозахисту.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю26.08.24, 20:34 • 45961 перегляд

У таборі "проти" Угорщина та Словаччина, очолювана дружнім москві урядом Роберта Фіцо.

"Ми не хочемо більше зброї в Україні, ми не хочемо більше смертей, ми не хочемо ескалації війни, ми не хочемо розширення кризи на Близькому Сході. Сьогодні ми продовжуємо виступати за здоровий глузд і мир", - написав у Facebook міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Доповнення

Голова дипломатії блоку Жозеп Боррель за підсумками Ради ЄС із закордонних справ заявив, що країни ЄС в основному притримуються ідеї, що питання зняття обмежень на використання зброї Україною на російській території залишається національним рішенням країн-членів ЄС. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.82
Bitcoin
$87,252.00
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.24
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.07