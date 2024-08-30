У ЄС обговорили зняття обмежень на використання зброї Україною на російській території: що вирішили
Київ • УНН
Країни ЄС вважають, що питання зняття обмежень на використання Україною зброї на території рф є національним рішенням кожної країни-члена. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
Країни ЄС в основному притримуються ідеї, що питання зняття обмежень на використання зброї Україною на російській території залишається національним рішенням країн-членів ЄС, і це рішення не на європейському рівні, заявив за підсумками Ради ЄС із закордонних справ голова дипломатії блоку Жозеп Боррель, пише УНН.
Ми обговорювали можливість зняття обмежень на дальність використання зброї, яка постачається Україні. Зрештою, висновок в основному полягає в тому, що це національне рішення, і держави-члени хочуть зберегти це як національне рішення, і кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вони вважатимуть за доцільне. Знаєте, деякі держави-члени не відправляють жодної зброї, у жодному разі не ракети чи снаряди, тож це не рішення, у якому вони можуть мати будь-яку практичну участь. А інші сказали: "Ну, це моє рішення вирішувати, що я думаю, відповідно до мого внутрішнього політичного рішення". Тож це не рішення на європейському рівні
ЄС прискорить надання зброї та обладнання для енергосистеми України: Кулеба за підсумками зустрічі в Брюсселі29.08.24, 20:13 • 65809 переглядiв