ЄС прискорить надання зброї та обладнання для енергосистеми України: Кулеба за підсумками зустрічі в Брюсселі
Київ • УНН
Країни ЄС пообіцяли прискорити постачання військової допомоги Україні, зокрема систем ППО. Також обговорювалися питання зняття обмежень на удари по цілях в росії та шлях України до членства в ЄС.
Країни-члени ЄС пришвидшить надання зброї та обладнання для енергосистеми України. Таку заяву зробив глава МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі в Брюсселі, передає УНН.
"Під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з міністрами закордонних справ ЄС я наголосив на необхідності термінового надання вже обіцяної військової допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони. Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що ЄС є важливою опорою коаліції на підтримку України, і я вітаю готовність низки держав-членів ЄС відгукнутися на заклик нашої держави та виступати за зняття обмежень на застосування зброї по всіх легітимних військових цілях в росії у своїх двосторонніх діалогах з іншими членами коаліції.
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"Я також вдячний країнам-членам ЄС, які пообіцяли активізувати відповідні зусилля та надати додаткове обладнання та ресурси для української енергетичної системи.
Я підкреслив, що Україна виконує свої зобов'язання на шляху до членства в ЄС, включаючи історичну ратифікацію Римського статуту. Ми розраховуємо на підтримку держав-членів у просуванні переговорів про вступ України до ЄС у належному темпі", - додав дипломат.
Кулеба нагадав, що за останні 2,5 роки ЄС продемонстрував рішучість, зміцнюючи глобальну силу Європи.
"Працюючи разом, ми можемо спрямувати історію до миру, безпеки та справедливості. З цією метою ми домовилися працювати над новими сміливими кроками в наступному політичному сезоні", - резюмував глава МЗС.
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Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув до Брюсселя для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Ключові теми обговорення включатимуть посилення військової підтримки України та просування її вступу до ЄС.