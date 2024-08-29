ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе
Киев • УНН
Страны ЕС пообещали ускорить поставки военной помощи Украине, в частности систем ПВО. Также обсуждались вопросы снятия ограничений на удары по целям в россии и путь Украины к членству в ЕС.
Страны-члены ЕС ускорят предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи в Брюсселе, передает УНН.
"Во время сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я подчеркнул необходимость срочного предоставления уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", - отметил Кулеба.
Глава МИД подчеркнул, что ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, и я приветствую готовность ряда государств-членов ЕС откликнуться на призыв нашего государства и выступать за снятие ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в россии в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции.
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"Я также благодарен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы.
Я подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства на пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута. Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащем темпе", - добавил дипломат.
Кулеба напомнил, что за последние 2,5 года ЕС продемонстрировал решимость, укрепляя глобальную силу Европы.
"Работая вместе, мы можем направить историю к миру, безопасности и справедливости. С этой целью мы договорились работать над новыми смелыми шагами в следующем политическом сезоне", - резюмировал глава МИД.
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Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Ключевые темы обсуждения будут включать усиление военной поддержки Украины и продвижение ее вступления в ЕС.