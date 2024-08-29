ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  37220 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  111229 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  106657 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  97614 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  68534 просмотра
публикации
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  68561 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  97642 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  106661 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  111233 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  105316 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  26981 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  103667 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

  •  78210 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  78523 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  103872 просмотра
Актуальное
ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 17:13  •  20249 просмотра

Read in English

Страны ЕС пообещали ускорить поставки военной помощи Украине, в частности систем ПВО. Также обсуждались вопросы снятия ограничений на удары по целям в россии и путь Украины к членству в ЕС.

Страны-члены ЕС ускорят предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи в Брюсселе, передает УНН.

"Во время сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я подчеркнул необходимость срочного предоставления уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", - отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, и я приветствую готовность ряда государств-членов ЕС откликнуться на призыв нашего государства и выступать за снятие ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в россии в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции.

Кулеба зустрівся із Боррелем: обговорили посилення ППО, зняття обмежень на удари та шлях до членства в ЄС29 августа 2024, 11:16 • 18356 просмотров

"Я также благодарен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы.

Я подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства на пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута. Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащем темпе", - добавил дипломат.

Кулеба напомнил, что за последние 2,5 года ЕС продемонстрировал решимость, укрепляя глобальную силу Европы. 

"Работая вместе, мы можем направить историю к миру, безопасности и справедливости. С этой целью мы договорились работать над новыми смелыми шагами в следующем политическом сезоне", - резюмировал глава МИД.

"Деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені": Кулеба закликав партнерів прискоритися з ППО29 августа 2024, 11:33 • 26460 просмотров

Ранее

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Ключевые темы обсуждения будут включать усиление военной поддержки Украины и продвижение ее вступления в ЕС.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  11773 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  24312 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  50265 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  75877 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
  •  70778 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Эксклюзив
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
  •  105313 просмотра

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  79021 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
28 августа 2024, 11:21  •  116685 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
28 августа 2024, 09:40  •  116882 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  113128 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Популярные

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  68534 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  97614 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  106657 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  111229 просмотра
"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

"Нанесла удар по нарративу путина" - Боррель об операции на курщине

  •  37220 просмотра

Публикации

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  68561 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  97642 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  106661 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  111233 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  105316 просмотра

Война

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  2566 просмотра
Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  12698 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку: один человек погиб, еще шестеро - ранены

Армия рф обстреляла Константиновку: один человек погиб, еще шестеро - ранены

  •  13381 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - мэр

В Одессе прогремел взрыв - мэр

  •  14822 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина

россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина

  •  15536 просмотра

политика

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  2566 просмотра
Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

  •  12653 просмотра
ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

  •  20379 просмотра
Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16

Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16

  •  18424 просмотра
АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

  •  20854 просмотра

Война

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  2566 просмотра
Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  12698 просмотра
Армия рф обстреляла Константиновку: один человек погиб, еще шестеро - ранены

Армия рф обстреляла Константиновку: один человек погиб, еще шестеро - ранены

  •  13381 просмотра
В Одессе прогремел взрыв - мэр

В Одессе прогремел взрыв - мэр

  •  14822 просмотра
россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина

россияне атаковали село на Херсонщине: пострадал 59-летний мужчина

  •  15536 просмотра

политика

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  2566 просмотра
Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

  •  12653 просмотра
ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

  •  20379 просмотра
Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16

Потеря пилота и самолета: Генштаб официально подтвердил аварию F-16

  •  18424 просмотра
АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

  •  20854 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  34447 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  61058 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  100328 просмотра

Экономика

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  12698 просмотра
Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

  •  10385 просмотра
АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

  •  20854 просмотра
В Украине завтра отключения будут в течение суток: когда света будет меньше всего

В Украине завтра отключения будут в течение суток: когда света будет меньше всего

  •  13944 просмотра
Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда: кому придется платить 25 гривен

Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда: кому придется платить 25 гривен

  •  15259 просмотра

Киев

В Киеве переименовали 7 улиц в честь защитников Украины

В Киеве переименовали 7 улиц в честь защитников Украины

  •  13328 просмотра
Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

  •  16580 просмотра
Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

  •  17563 просмотра
В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

  •  17875 просмотра
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
Эксклюзив

  •  70778 просмотра