ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

Страны-члены ЕС ускорят предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи в Брюсселе, передает УНН.

"Во время сегодняшней встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел ЕС я подчеркнул необходимость срочного предоставления уже обещанной военной помощи, в частности систем противовоздушной обороны. Я ценю готовность моих коллег принять необходимые меры для ускорения этих поставок", - отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что ЕС является важной опорой коалиции в поддержку Украины, и я приветствую готовность ряда государств-членов ЕС откликнуться на призыв нашего государства и выступать за снятие ограничений на применение оружия по всем легитимным военным целям в россии в своих двусторонних диалогах с другими членами коалиции.

Кулеба зустрівся із Боррелем: обговорили посилення ППО, зняття обмежень на удари та шлях до членства в ЄС

"Я также благодарен странам-членам ЕС, которые пообещали активизировать соответствующие усилия и предоставить дополнительное оборудование и ресурсы для украинской энергетической системы.

Я подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства на пути к членству в ЕС, включая историческую ратификацию Римского статута. Мы рассчитываем на поддержку государств-членов в продвижении переговоров о вступлении Украины в ЕС в надлежащем темпе", - добавил дипломат.

Кулеба напомнил, что за последние 2,5 года ЕС продемонстрировал решимость, укрепляя глобальную силу Европы.

"Работая вместе, мы можем направить историю к миру, безопасности и справедливости. С этой целью мы договорились работать над новыми смелыми шагами в следующем политическом сезоне", - резюмировал глава МИД.

"Деякі системи Patriot були анонсовані, але ще не поставлені": Кулеба закликав партнерів прискоритися з ППО

Ранее

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель для участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Ключевые темы обсуждения будут включать усиление военной поддержки Украины и продвижение ее вступления в ЕС.