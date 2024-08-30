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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

В ЕС обсудили снятие ограничений на использование оружия Украиной на российской территории: что решили

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 05:43  •  15875 просмотра

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Страны ЕС считают, что вопрос снятия ограничений на использование Украиной оружия на территории рф является национальным решением каждой страны-члена. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Страны ЕС в основном придерживаются идеи, что вопрос снятия ограничений на использование оружия Украиной на российской территории остается национальным решением стран-членов ЕС, и это решение не на европейском уровне, заявил по итогам Совета ЕС по иностранным делам глава дипломатии блока Жозеп Боррель, пишет УНН.

Мы обсуждали возможность снятия ограничений на дальность использования оружия, поставляемого Украине. В конце концов, вывод в основном заключается в том, что это национальное решение, и государства-члены хотят сохранить это как национальное решение, и каждое из них будет принимать решение, которое они посчитают целесообразным. Знаете, некоторые государства-члены не отправляют никакого оружия, ни в коем случае не ракеты или снаряды, поэтому это не решение, в котором они могут иметь какое-либо практическое участие. А другие сказали: "Ну, это мое решение решать, что я думаю, в соответствии с моим внутренним политическим решением". Поэтому это не решение на европейском уровне

- сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая, достигли ли главы МИД ЕС какой-либо договоренности, политического согласия вокруг запроса Украины относительно снятия всех ограничений на использование оружия по российским военным объектам на российской территории.

ЄС прискорить надання зброї та обладнання для енергосистеми України: Кулеба за підсумками зустрічі в Брюсселі29 августа 2024, 17:13 • 64122 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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