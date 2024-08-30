Венгрия и Словакия против снятия ограничений на использование оружия Украиной на территории рф - Politico

Венгрия и Словакия выступили против предоставления Киеву свободу действий в использовании вооружений, предоставленных Западом. Поддержали предложение разрешить удары по объектам в россии Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, пишет Politico, передает УНН.

Детали

Как пишет издание со ссылкой на свой источник, на встрече министров ЕС 29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил дипломатам, что "все признаки указывают" на то, что россия продолжит свои недавние ракетные атаки на Украину.

Глава украинской дипломатии, по словам чиновника, знакомого с ходом обсуждений, призвал министров ЕС разрешить Украине наносить удары по объектам в россии, заявив при этом, что это предложение не следует рассматривать как эскалацию.

По данным Politico, призыв Кулебы и ранее высказанное главой дипломатии блока предложение предоставить Киеву свободу действий в использовании вооружений, предоставленных Западом, поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, причем некоторые из них отметили, что международное право не запрещает стране входить на территорию агрессора для самозащиты.

Після масованого авіаудару рф: Боррель знову закликав зняти обмеження на удари по росії західною зброєю

В лагере "против" Венгрия и Словакия, возглавляемая дружественным москве правительством Роберта Фицо.

"Мы не хотим больше оружия в Украине, мы не хотим больше смертей, мы не хотим эскалации войны, мы не хотим расширения кризиса на Ближнем Востоке. Сегодня мы продолжаем выступать за здравый смысл и мир", - написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дополнение

Глава дипломатии блока Жозеп Боррель по итогам Совета ЕС по иностранным делам заявил, что страны ЕС в основном придерживаются идеи, что вопрос снятия ограничений на использование оружия Украиной на российской территории остается национальным решением стран-членов ЕС.