Европейская комиссия может сократить финансирование Словакии за нарушение демократических норм

Брюссель может запретить выделять средства из фонда блока ЕС для Словакии. Речь идет о 12,8 млрд евро. Европейская комиссия рассмотрит вопрос о наказании Братиславы за решение о роспуске спецпрокуратуры.

Пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Европейский союз работает над предложением об "осуждении Словакии за эрозию демократических норм". Европейская комиссия подготовила решение о замораживании финансирования Словакии в связи с решением премьер-министра страны о роспуске специальной прокуратуры.

Речь идет о приостановлении выплат из пула в 12,8 млрд евро из фондов сплочения, выделенных Словакии в бюджет ЕС, указывает Bloomberg.

Решение должна утвердить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Справка

С тех пор как Фицо вернулся к власти в октябре, он стал объектом пристального внимания со стороны Брюсселя, поскольку решил пересмотреть уголовный кодекс и ликвидировать специальную прокуратуру, которая занималась громкими делами о взяточничестве, в том числе и теми, что были направлены против его союзников.

В мае Фицо был ранен во время покушения. Выздоровев, он обвинил в нападении враждебную атмосферу, которую нагнетали пресса и оппозиция. После этого он провел реформу государственных СМИ, поставив вещателей под контроль правительства.

Словакия станет второй страной, на которую распространяется механизм условий ЕС после того, как блок заморозил 6,3 миллиарда евро фондов сплочения Венгрии из-за нарушения Будапештом принципа верховенства закона.

УНН передавал, что Венгрия и Словакия выступили против предоставления Киеву свободы действий в использовании вооружений, предоставленных Западом.