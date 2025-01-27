На Прикарпатье после атаки рф один пожар потушили, другой еще ликвидируют: показали работу пожарных
Киев • УНН
В результате атаки дронами в Ивано-Франковской области возникли два пожара на объекте инфраструктуры. 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС работают над ликвидацией возгораний, пострадавших нет.
В результате вражеской атаки в Ивано-Франковской области возникли два пожара на объекте инфраструктуры, один - меньший - уже потушили, другой еще ликвидируют, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав работу спасателей, пишет УНН.
Детали
"27 января на рассвете враг атаковал Прикарпатье, в результате чего на одном из объектов инфраструктуры Ивано-Франковского района возникли пожары на двух локациях. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пожар площадью 100 кв. м, ликвидация пожара площадью 500 кв. м продолжается. Пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
На месте, как указано, привлекались 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС.
Прикарпатье враг ночью атаковал дронами: целью стала критическая инфраструктура, зафиксировано возгорания27.01.25, 08:19 • 19589 просмотров