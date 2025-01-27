На Прикарпатті після атаки рф одну пожежу загасили, іншу ще ліквідовують: показали роботу вогнеборців
Київ • УНН
Внаслідок атаки дронами в Івано-Франківській області виникли дві пожежі на об'єкті інфраструктури. 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС працюють над ліквідацією загорянь, постраждалих немає.
Внаслідок ворожої атаки в Івано-Франківській області виникли дві пожежі на об'єкті інфраструктури, одну - меншу - уже загасили, іншу ще ліквідовують, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши роботу рятувальників, пише УНН.
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"27 січня вдосвіта ворог атакував Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу площею 100 кв. м, ліквідація пожежі площею 500 кв. м триває. Постраждалих немає", - повідомили у ДСНС.
На місці, як вказано, залучалися 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.
Прикарпаття ворог уночі атакував дронами: ціллю стала критична інфраструктура, зафіксовано загорання27.01.25, 08:19 • 30502 перегляди