На Полтавщине объявили трехдневный траур из-за смертельной атаки рф - ОВА

С завтрашнего дня Полтавская область в трехдневном трауре из-за вражеского удара, который унес 41 жизнь. Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Василий Пронин, передает УНН.

"Большая трагедия для Полтавщины и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким. С завтрашнего дня область - в трехдневном трауре. Светлая память всем погибшим", - отметил Пронин.

Председатель ОВА подчеркнул, что враг обязательно должен ответить за все преступления против человечности.

Удар рф по Полтаві: відомо про 41 загиблого - Зеленський

Напомним

По данным Минобороны, российские войска сегодня нанесли ракетный удар по учебному заведению в Полтаве баллистикой, частично разрушено одно из зданий института, многие люди оказались под завалами, 25 человек спасены, 11 деблокированы из-под завалов, спасательные работы продолжаются.