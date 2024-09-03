На Полтавщині оголосили триденну жалобу через смертельну атаку рф - ОВА
Київ • УНН
Голова Полтавської ОВА повідомив про триденну жалобу через ворожий удар, який забрав 41 життя. Понад 180 людей поранено, рятувальні роботи тривають після ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві.
Відзавтра Полтавська область у триденній жалобі через ворожий удар, який забрав 41 життя. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Василь Пронін, передає УНН.
"Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей. Щирі співчуття рідним та близьким. Відзавтра область – у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим", - зазначив Пронін.
Голова ОВА наголосив, що ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності.
Удар рф по Полтаві: відомо про 41 загиблого - Зеленський03.09.24, 14:25 • 20636 переглядiв
Нагадаємо
За даними Міноборони, російські війська сьогодні завдали ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві балістикою, частково зруйнована одна з будівель інституту, багато людей опинились під завалами, 25 осіб врятовано, 11 деблоковано з-під завалів, рятувальні роботи тривають.