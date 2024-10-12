На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, введен карантин в трех селах
Киев • УНН
В селе Миловидовка Кременчугского района погибло 10 свиней из-за африканской чумы. Введен карантин в трех селах и установлена зона наблюдения в других населенных пунктах района.
В селе Миловидовка на Полтавщине погибло десять свиней. Обнаружено ДНК вируса "Африканская чума свиней". Введен карантин в трех селах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС в Полтавской области.
Детали
Сообщается, что 11 октября в селе Миловидовка в Кременчугском районе на территории частного домохозяйства обнаружена гибель десяти свиней.
"Согласно отчету о результатах исследования патологического (биологического) материала №002912 п.м./24 от 10.10.2024 года - Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, в патологическом материале отобранном от трупа погибшей свиноматки обнаружено ДНК вируса "Африканская чума свиней", - говорится в сообщении.
Протоколом заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кременчугской районной военной администрации от 11 октября 2024 года № 30 объявлена зона защиты эпизоотического очага неблагополучного пункта по АЧС территорию населенных пунктов с. Гориславцы, с. Коржевка, с. Олефировка Песчанской СГ, Кременчугского района Полтавской области и установлен карантин сроком 40 суток.
Также установлена зона наблюдения за территорию, в которую входят населенные пункты: с. Мирное, с. Свободная Терешковка, с. Пановка, с. Рокито-Доновка, с. Майбородовка, с. Пащеновка, с. Елочки Песчанского сельского совета и с. Погребовское Градижского сельсовета Кременчугского района Полтавской области.
Напомним
На Донецком шоссе в Днепре произошло ДТП с трехъярусным грузовиком, перевозившим свиней. Многие животные погибли, некоторые разбежались, водитель не пострадал, на месте работают правоохранители.
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