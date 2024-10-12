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На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, введен карантин в трех селах

На Полтавщине обнаружили африканскую чуму свиней, введен карантин в трех селах

Киев  •  УНН

12 октября 2024, 12:18  •  4607 просмотра

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В селе Миловидовка Кременчугского района погибло 10 свиней из-за африканской чумы. Введен карантин в трех селах и установлена зона наблюдения в других населенных пунктах района.

В селе Миловидовка на Полтавщине погибло десять свиней. Обнаружено ДНК вируса "Африканская чума свиней". Введен карантин в трех селах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС в Полтавской области. 

Детали

Сообщается, что 11 октября в селе Миловидовка в Кременчугском районе на территории частного домохозяйства обнаружена гибель десяти свиней. 

"Согласно отчету о результатах исследования патологического (биологического) материала №002912 п.м./24 от 10.10.2024 года - Региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Полтавской области, в патологическом материале отобранном от трупа погибшей свиноматки обнаружено ДНК вируса "Африканская чума свиней",  - говорится в сообщении. 

Протоколом заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Кременчугской районной военной администрации от 11 октября 2024 года № 30 объявлена зона защиты эпизоотического очага неблагополучного пункта по АЧС территорию населенных пунктов с. Гориславцы, с. Коржевка, с. Олефировка Песчанской СГ, Кременчугского района Полтавской области и установлен карантин сроком 40 суток.

Также установлена зона наблюдения за территорию, в которую входят населенные пункты: с. Мирное, с. Свободная Терешковка, с. Пановка, с. Рокито-Доновка, с. Майбородовка, с. Пащеновка, с. Елочки Песчанского сельского совета и с. Погребовское Градижского сельсовета Кременчугского района Полтавской области.

Напомним

На Донецком шоссе в Днепре произошло ДТП с трехъярусным грузовиком, перевозившим свиней. Многие животные погибли, некоторые разбежались, водитель не пострадал, на месте работают правоохранители.

В Германии пару проверяют на заражение африканским смертельным вирусом Марбург3 октября 2024, 07:37 • 13992 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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