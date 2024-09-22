У Дніпрі перевернулась вантажівка зі свинями: чимало тварин загинули
Київ • УНН
На Донецькому шосе у Дніпрі сталася ДТП з триярусною вантажівкою, що перевозила свиней. Багато тварин загинули, деякі розбіглися, водій не постраждав, на місці працюють правоохоронці.
У Дніпрі сталася ДТП, внаслідок якої перевернулась триярусна вантажівка, що перевозила свиней, багато тварин загинули, але водій не постраждав. Пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, аварія сталася 22 вересня на Донецькому шосе. Внаслідок ДТП свині опинилися заблокованими в автомобілі, частина з них загинула.
Поросята, які вижили, розбіглися по трасі та узбіччю.
Водій не постраждав. На місці події працюють правоохоронці, можливі труднощі з рухом.
Нагадаємо
У Миколаєві попала в ДТП вантажівка, що перевозила біологічні матеріали. У вантажівці було понад 300 кг біологічних матеріалів, які везли на утилізацію до спеціалізованого підприємства.