У Миколаївській поліції прокоментували ДТП з вантажівкою, яка перевозила померлих тварин
Київ • УНН
У Миколаєві сталася ДТП за участю вантажівки, що перевозила біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.
У Миколаєві попала в ДТП вантажівка, що перевозила біологічні матеріали. У вантажівці було понад 300 кг біологічних матеріалів, які везли на утилізацію до спеціалізованого підприємства. Про це УНН пише з посиланням на головне управління Національної поліції у Миколаєві.
Деталі
28 серпня близько 21:05 у м. Миколаєві на перетині пр. Центрального та 6-ї Слобідської сталась ДТП між Fiat Doblo та Renault Master. У результаті автопригоди ніхто не постраждав, пошкоджень зазнали транспортні засоби.
Під час складання адмінматеріалів, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля Renault Master перевозив 339 кілограмів біологічних матеріалів померлих тварин та медичні відходи
Відповідно до документів, водій перевозив вантаж з Дніпропетровської області до Одеси для подальшої утилізації відходів. Одержувачем вантажу є компанія, яка спеціалізується на комплексних послугах у сфері поводження з відходами та екологічного обслуговування підприємств по всій Україні.
Для перевірки законності перевезення та автентичності наданої документації слідчі Миколаївського районного управління внесли інформацію про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України "Жорстоке поводження з тваринами".
Наразі автомобіль з вантажем евакуйовано з місця події та відправлено до Одеси.
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