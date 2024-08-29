У Вінниці зіткнулися маршрутка та мікроавтобус: 7 постраждалих
Київ • УНН
У Вінниці на перехресті вулиць Келецька та Барське шосе сталася ДТП за участю Renault Master та маршрутного таксі. 7 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеню тяжкості, на місці працює слідчо-оперативна група.
У Вінниці сталася ДТП за участю Renault Master та маршрутного таксі. Внаслідок аварії 7 пасажирів маршрутки отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУ НП у Вінницькій області.
Деталі
За попередньою інформацією, аварія сталась близько 11:00 години на перехресті вулиць Келецька та Барське шосе.
Внаслідок зіткнення Renault Master та рейсового транспортного засобу пасажири маршрутки отримали травми різному ступеню. Станом на 12:00 за медичною допомогою звернулось 7 людей.
На місці працює слідчо-оперативна група.
П'яний водій Mercedes спричинив смертельну ДТП у Києві23.08.24, 12:36 • 49720 переглядiв