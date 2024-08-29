В Виннице столкнулись маршрутка и микроавтобус: 7 пострадавших

В Виннице произошло ДТП с участием Renault Master и маршрутного такси. В результате аварии 7 пассажиров маршрутки получили травмы различной степени тяжести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Винницкой области.

Детали

По предварительной информации, авария произошла около 11:00 часов на перекрестке улиц Келецкая и Барское шоссе.

В результате столкновения Renault Master и рейсового транспортного средства пассажиры маршрутки получили травмы различной степени. По состоянию на 12:00 за медицинской помощью обратилось 7 человек.

На месте работает следственно-оперативная группа.

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