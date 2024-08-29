В Николаеве попал в ДТП грузовик, перевозивший биологические материалы. В грузовике было более 300 кг биологических материалов, которые везли на утилизацию в специализированное предприятие. Об этом УНН пишет с ссылкой на главное управление Национальной полиции в Николаеве.

Детали

28 августа около 21:05 в г. Николаеве на пересечении пр. Центрального и 6-й Слободской произошло ДТП между Fiat Doblo и Renault Master. В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получили транспортные средства.

При составлении админматериалов, полицейские выяснили, что водитель автомобиля Renault Master перевозил 339 килограммов биологических материалов умерших животных и медицинские отходы - пишут в полиции.

Согласно документам, водитель перевозил груз из Днепропетровской области в Одессу для дальнейшей утилизации отходов. Получателем груза является компания, которая специализируется на комплексных услугах в сфере обращения с отходами и экологического обслуживания предприятий по всей Украине.

Для проверки законности перевозки и подлинности предоставленной документации следователи Николаевского районного управления внесли информацию об этом событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными».

Сейчас автомобиль с грузом эвакуирован с места происшествия и отправлен в Одессу.

Напомним

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