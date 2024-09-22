В Днепре перевернулся грузовик со свиньями: многие животные погибли

В Днепре произошло ДТП, в результате которого перевернулся трехъярусный грузовик, перевозивший свиней, многие животные погибли, но водитель не пострадал. Пишет УНН со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла 22 сентября на Донецком шоссе. В результате ДТП свиньи оказались заблокированными в автомобиле, часть из них погибла.

Выжившие поросята разбежались по трассе и обочине.

Водитель не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители, возможны трудности с движением.

Напомним

В Николаеве попал в ДТП грузовик, который перевозил биологические материалы. В грузовике было более 300 кг биологических материалов, которые везли на утилизацию в специализированное предприятие.