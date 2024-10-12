На Полтавщині виявили африканську чуму свиней, введено карантин в трьох селах
Київ • УНН
У селі Миловидівка Кременчуцького району загинуло 10 свиней через африканську чуму. Введено карантин у трьох селах та встановлено зону спостереження в інших населених пунктах району.
В селі Миловидівка на Полтавщині загинуло десять свиней. Виявлено ДНК вірусу "Африканська чума свиней". Введено карантин в трьох селах. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС в Полтавській області.
Деталі
Повідомляється, що 11 жовтня в селі Миловидівка в Кременчуцькому районі на території приватного домогосподарства виявлено загибель десяти свиней.
"Згідно зі звітом про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу №002912 п.м./24 від 10.10.2024 року - Регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Полтавській області, у патологічному матеріалі відібраному від трупу загиблої свиноматки виявлено ДНК вірусу "Африканська чума свиней", - йдеться в повідомленні.
Протоколом засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кременчуцькій районній військовій адміністрації від 11 жовтня 2024 року № 30 оголошено зону захисту епізоотичного вогнища неблагополучного пункту по АЧС територію населених пунктів с. Гориславці, с. Коржівка, с. Олефірівка Піщанської СГ, Кременчуцького району Полтавської області та встановлено карантин терміном 40 діб.
Також встановлено зону спостереження за територію, до якої входять населені пункти: с. Мирне, с. Вільна Терешківка, с. Панівка, с. Рокито-Донівка, с. Майбородівка, с. Пащенівка, с. Ялинці Піщанської сільської ради та с. Погребівське Градизької селещної ради Кременчуцького району Полтавської області.
Нагадаємо
На Донецькому шосе у Дніпрі сталася ДТП з триярусною вантажівкою, що перевозила свиней. Багато тварин загинули, деякі розбіглися, водій не постраждав, на місці працюють правоохоронці.
У Німеччині пару перевіряють на зараження африканським смертельним вірусом Марбург03.10.24, 10:37 • 15063 перегляди