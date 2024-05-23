На Покровском направлении идет семь боевых столкновений - Генштаб

На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в частности на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб сообщает оперативную информацию по состоянию на 17:00 23 мая.

Генштаб информирует, что враг продолжает активные наступательные действия на большинстве направлений. В текущие сутки оккупанты осуществили уже 53 попытки продвинуться вперед. Больше всего - в полосах обороны воинских частей на Купянском и Покровском направлениях. Силы обороны Украины сдерживают натиск и дают решительный отпор штурмовым группам противника.

На Купянском направлении российские оккупанты уже 13 раз атаковали наши оборонительные рубежи. Восемь из этих атак еще продолжаются, в районах населенных пунктов Стельмаховка, Твердохлебово, Дружелюбовка, Невское и Ивановка. Кроме того, враг нанес три авиаудара, бил неуправляемыми авиационными ракетами возле Андреевки, Сергеевки и Макеевки - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины не дают захватчикам наращивать усилия, держат под огневым контролем и истощают наступательный потенциал противника. Вражеские потери уточняются.

На Покровском направлении идет семь боевых столкновений, в частности на направлениях населенных пунктов Калиново, Новоалександровка и Сокол. В общем враг совершил уже 16 попыток улучшить тактическое положение. Украинские защитники жестко препятствуют оккупантам - информирует Генштаб.

Сообщается, что свои действия российские террористы поддержали шестью авиаударами - сегодня авиабомбы падали возле Евгеновки, Калинового, Новоселовки Первой и Нетайлово, а НАРы враг применил неподалеку Уманского.

Остальные направления в настоящее время не имеют существенных изменений в обстановке.

Дополнение

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что в Харьковской области российские войска полностью увязли в уличных боях за Волчанск, в районе Липцов враг перешел к активной обороне, сложная ситуация в районе Кисловки. Наиболее интенсивные и жесткие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях.