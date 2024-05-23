На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
На Покровському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, зокрема в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл, де російсько-терористичні війська здійснили 16 спроб покращити своє тактичне положення, а українські захисники дали гідну відсіч окупантам.
На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб повідомляє оперативну інформацію станом на 17:00 23 травня.
Генштаб інформує, що ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. Поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника.
На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки і Макіївки
Зазначається, що українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.
На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам
Повідомляється, що свої дії російські терористи підтримали шістьма авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої і Нетайлового, а НАРи ворог застосував неподалік Уманського.
Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.
Доповнення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Харківській області російські війська повністю зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, у районі Липців ворог перейшов до активної оборони, складна ситуація в райони Кислівки. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.