На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень – Генштаб

ukenru
14:28 • 61032 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 63469 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 74554 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 72347 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 84758 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 91115 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 120831 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 139889 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 141451 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 268124 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4.4 м/с
40 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 64871 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 56345 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 67061 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 59939 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 53833 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 61032 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 268125 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 377143 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 390952 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 305105 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 23030 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 22524 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 68289 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 84146 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 94897 перегляди
Актуальне
На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень – Генштаб

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень – Генштаб

Київ • УНН

 • 11723 перегляди

На Покровському напрямку відбулося сім бойових зіткнень, зокрема в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл, де російсько-терористичні війська здійснили 16 спроб покращити своє тактичне положення, а українські захисники дали гідну відсіч окупантам.

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Генштаб повідомляє оперативну інформацію станом на 17:00 23 травня.

Генштаб інформує, що ворог продовжує активні наступальні дії на більшості напрямків. Поточної доби окупанти здійснили вже 53 спроби просунутись уперед. Найбільше – в смугах оборони військових частин на Куп’янському та Покровському напрямках. Сили оборони України стримують натиск та дають рішучу відсіч штурмовим групам противника.

На Куп’янському напрямку російські окупанти вже 13 разів атакували наші оборонні рубежі. Вісім з цих атак ще тривають, в районах населених пунктів Стельмахівка, Твердохлібове, Дружелюбівка, Невське та Іванівка. Окрім того, ворог завдав трьох авіаударів, бив некерованими авіаційними ракетами біля Андріївки, Сергіївки і Макіївки

 - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські воїни не дають загарбникам нарощувати зусилля, тримають під вогневим контролем та виснажують наступальний потенціал противника. Ворожі втрати уточнюються.

На Покровському напрямку точиться сім бойових зіткнень, зокрема на напрямках населених пунктів Калинове, Новоолександрівка та Сокіл. Загалом ворог здійснив уже 16 спроб покращити тактичне положення. Українські захисники жорстко перешкоджають окупантам

- інформує Генштаб.

Повідомляється, що свої дії російські терористи підтримали шістьма авіаударами – сьогодні авіабомби падали біля Євгенівки, Калинового, Новоселівки Першої і Нетайлового, а НАРи ворог застосував неподалік Уманського.

Решта напрямків на даний час не мають суттєвих змін в обстановці.

Доповнення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що у Харківській області російські війська повністю зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ, у районі Липців ворог перейшов до активної оборони, складна ситуація в райони Кислівки. Найбільш інтенсивні та жорсткі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
oleksandr-syrskyiОлександр Сирський
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,505.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,845.40