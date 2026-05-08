"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
На Покровском направлении армия рф сосредоточила около 106 тысяч личного состава - Сырский

Киев • УНН

 • 706 просмотра

На Покровском направлении рф сосредоточила 106 тысяч человек при ежедневных потерях в тысячу бойцов. Сырский вводит новые правила ротации и контракта.

На Покровском направлении армия рф сосредоточила около 106 тысяч личного состава - Сырский

Армия рф активизировала наступательные действия фактически по всей линии разграничения и проводит перегруппировку войск. Только на Покровском направлении сосредоточено  около 106 тысяч личного состава врага. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Наиболее напряженным сейчас является Покровское направление, где российский агрессор сосредоточил около 106 тысяч личного состава. Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с рф

- говорится в сообщении.

Подразделения Сил обороны Украины срывают планы россиян, стойко удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия. Несмотря на постоянное давление врага, украинские военные продолжают выполнять задачи и на территории России: "наше присутствие в Курской области сохраняется", – подчеркивает главком.

Залог успеха — именно в активной обороне и инициативе на поле боя. Это позволяет изматывать противника, восстанавливать позиции и наносить врагу максимальные потери. Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. На этом он акцентировал внимание во время рабочего совещания по итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в апреле 2026 года

- сообщил Сырский.

В течение месяца Объединенная огневая поддержка выполнила более 64,9 тысячи огневых задач. Наши артиллеристы остаются значимым фактором на поле боя, поразив за месяц 8,5 тысяч вражеских целей, а ракетные подразделения нанесли 74 удара по противнику.

Также ВСУ последовательно наращивают ракетно-дроновое давление на рф. Приоритетными целями остаются объекты нефтепереработки и транспортировки ГСМ, производства спецхимии, порохов и другие предприятия военно-промышленного комплекса рф. 

Только в апреле средствами Deep Strike поражено 84 цели в глубине территории противника. Это результат качественной координации и взаимодействия всех составляющих Сил обороны Украины.

В апреле также выросли объемы международной военно-технической помощи. В то же время определяющими остаются собственные возможности Украины, прежде всего в ремонте, восстановлении и возвращении техники в строй.

Особое внимание уделяем вопросам мобилизации и рекрутинга. Работаем над реализацией инициативы Президента Украины по постепенному переходу войска от мобилизационной к контрактной модели комплектования. По итогам совещания определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба по новым форматам контрактной службы

- добавляет Сырский.

Также разработана и подписана инструкция по обязательной замене военнослужащих на передовых позициях – не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию.

Благодарю украинских воинов за стойкость, профессионализм и храбрость. Работаем плечом к плечу ради общей цели – победы Украины".

- резюмировал Сырский.

