На Покровском и Краматорском направлениях больше всего боестолкновений, ряд населенных пунктов под вражескими обстрелами - Генштаб

ukenru
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 120884 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 121776 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 126742 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 155551 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 120829 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 115240 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 112760 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 143282 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 146327 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143807 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

У Трампа не исключают использование замороженных активов рф для военной помощи Украине

25 января, 07:30 • 52564 просмотра
путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

путин сигнализирует россиянам, что вряд ли будет участвовать в мирных переговорах в ближайшем будущем - ISW

25 января, 07:43 • 80065 просмотра
Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

Военная помощь США для Украины продолжается - ЦПД СНБО

25 января, 08:09 • 55668 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 88774 просмотра
Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

Студентов могут отчислить из вузов за отказ от практической подготовки БОВП - Минобороны

25 января, 10:59 • 54971 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 114565 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 155551 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 222660 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 189301 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 247013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

16:26 • 15688 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

13:30 • 35044 просмотра
Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

Дело против Мэрилина Мэнсона о сексуальном насилии закрыли

25 января, 09:30 • 88774 просмотра
Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

24 января, 19:06 • 120884 просмотра
Канье Уэст снова стал миллиардером

Канье Уэст снова стал миллиардером

24 января, 15:14 • 105616 просмотра
Актуальное
На Покровском и Краматорском направлениях больше всего боестолкновений, ряд населенных пунктов под вражескими обстрелами - Генштаб

На Покровском и Краматорском направлениях больше всего боестолкновений, ряд населенных пунктов под вражескими обстрелами - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7829 просмотра

Read in English

За сутки произошло 123 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском (32 атаки) и Краматорском (27 атак) направлениях.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123. Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом. Также продолжается высокая боевая активность на Курском направлении, 7 боестолкновений продолжались днем 25 января.

Передает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 123. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают КАБ, и осуществлять атаки на всех направлениях востока и юга нашей страны.

Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Захватчики не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с врагом.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Бачевск, Турья, Степок, Рясное, Миропольское, Порозок, Александровка, Ходино Сумской области; Ясная Поляна - Черниговской области;

Тимофеевка - в Харьковской области.

На Покровском направлении сегодня враг 32 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Зеленое, Удачное, Новоалександровка, Котлино, Богдановка, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и Константинопольское, девять боестолкновений продолжаются до сих пор. 

На Краматорском направлении Силы обороны отражали 27 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Орехово-Васильевки, Новомаркового, Часового Яра, Ступочек, Предтечино и Белой Горы сейчас продолжаются 13 боестолкновений.

На Лиманском направлении враг атакует в районах населенных пунктов Твердохлебово, Новосергиевка, Шийковка, Новая Кругляковка, Дружелюбовка, Грековка, Первомайское, Копанки и в направлениях Новолюбовки, Макеевки, Зеленой Долины и Торского. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 25 боестолкновений, из которых девять продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселка, Новодаровка, Константинополь и Великая Новоселка.

На Ореховском, Гуляйпольском, Приднепровском, Харьковском, Северском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Семь штурмовых действий захватчиков произошли вблизи Петропавловки, Песчаного, Глушковки и Лозовой на Купянском направлении, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Пятнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении, семь боестолкновений до сих пор продолжаются. Кроме того, враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 33 КАБ и совершил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть из РСЗО.

На фронте произошло 117 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб24.01.25, 18:19 • 25076 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков

Обратиться по вопросам размещения рекламы