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На Покровському і Краматорському напрямках найбільше боєзіткнень, низка населених пунктів під ворожими обстрілами - Генштаб

На Покровському і Краматорському напрямках найбільше боєзіткнень, низка населених пунктів під ворожими обстрілами - Генштаб

Київ • УНН

 • 42829 перегляди

За добу відбулося 123 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському (32 атаки) та Краматорському (27 атак) напрямках.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 123. Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом. Також триває висока бойова активність на Курському напрямку, 7 боєзіткнень тривали вдень 25 січня.

Передає УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 123. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема скидають КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни.

Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони. Загарбники не припиняють застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з ворогом.

Під ворожими обстрілами опинилися райони населених пунктів Бачівськ, Тур’я, Степок, Рясне, Миропільське, Порозок, Олександрівка, Ходине Сумської області; Ясна Поляна - Чернігівської області;

Тимофіївка - у Харківській області.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 32 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Зелене, Удачне, Новоолександрівка, Котлине, Богданівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Костянтинопільське, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер. 

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 27 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Оріхово-Василівки, Новомаркового, Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори наразі тривають 13 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах населених пунктів Твердохлібове, Новосергіївка, Шийківка, Нова Кругляківка, Дружелюбівка, Греківка, Першотравневе, Копанки та в напрямках Новолюбівки, Макіївки, Зеленої Долини та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 25 боєзіткнень, з яких дев’ять тривають до цього часу.

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Новодарівка, Костянтинопіль та Велика Новосілка.

На Оріхівському, Гуляйпільському, Придніпровському, Харківському, Сіверському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Сім штурмових дій загарбників відбулися поблизу Петропавлівки, Піщаного, Глушківки та Лозової на Куп’янському напрямку, одне боєзіткнення триває дотепер.

П’ятнадцять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку, сім боєзіткнень досі тривають. Крім того, ворог завдав 17 авіаційних ударів, скинув 33 КАБ та здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема шість із РСЗВ.

На фронті відбулося 117 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб24.01.25, 18:19 • 27869 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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