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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 117 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 117 боевых столкновений, горячее всего на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2650 просмотра

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За сутки произошло 117 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты совершили 46 попыток атак.

За сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты совершили 46 попыток атак. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на на 16.00 24.01.2025, пишет УНН.

От циничных обстрелов с территории российской федерации продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности Большая Писаревка, Горки, Покровка, Кучеровка Сумской области; Янжуловка Черниговской области,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении наши защитники отбили один вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий неподалеку Песчаного, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово. Продолжается четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 11 раз вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Зеленая Долина и Торское. Незавершенными осталось четыре боестолкновения.

Силы обороны отражают 25 атак россиян вблизи Часового Яра, Васюковки, Новомаркового и Белой Горы на Краматорском направлении, 17 боестолкновений еще продолжаются,

- сообщили в Генштабе.

На Торецком направлении противник атаковал 13 раз неподалеку Торецка, Крымского, Леонидовки и Щербиновки. Четыре атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 46 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Покровск, Новоукраинка, Удачное, Котлино, Новоелизаветовка, Успеновка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы и Янтарное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 16 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил одну попытку атаковать вблизи Константинополя, боестолкновение - продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении противник, при поддержке авиации, трижды атаковал в направлениях Малой Токмачки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши войска отражали две атаки противника, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали шесть атак российских захватчиков, пять атак еще продолжаются - продолжаются. Противник осуществил более 240 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня,

- добавили в Генштабе.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Британская разведка: КНДР потеряла в курской области около 4000 военных, четверть из них - убитыми24.01.25, 14:41 • 25043 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
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