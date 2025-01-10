На подконтрольную территорию Украины вернули еще 17 украинцев - омбудсмен

На подконтрольную правительству территорию Украины удалось вернуться еще 17 украинцам, которые находились в оккупации. Среди них пожилые люди и дети. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Благодаря усилиям государственных органов, работников нашего Офиса, волонтеров и международных партнеров удалось вернуть из оккупации еще 17 граждан Украины", - сообщил Лубинец.

Он рассказал, что удалось вернуть мужчину, который потерял конечность из-за обстрелов и пережил жестокое обращение из-за лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Также вернулось три семьи, которые долгое время находились в оккупации, супруги из Крыма, которые покинули полуостров из-за любви к Украине и неприятия беспорядка, который совершает российская власть.

Вернулись и пожилая женщина вместе с дочерью, которые самостоятельно прошли сложный путь через территорию страны-агрессора, чтобы вернуться домой, пожилой мужчина с инвалидностью, который имеет недостатки зрения и нуждается в медицинской помощи и особом уходе, 77-летняя женщина, которую удалось эвакуировать из зоны активных боевых действий, мужчина, который почти 3 года находился на оккупированной территории, а также две женщины, которые в течение длительного времени ждали возможности вернуться на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напомним

30 декабря Украина вернула из российского плена еще 189 украинцев.