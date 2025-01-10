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На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців - омбудсмен

На підконтрольну територію України повернули ще 17 українців - омбудсмен

Київ • УНН

 • 33994 перегляди

З окупованих територій вдалося повернути 17 громадян України, включаючи родини, літніх людей та осіб з інвалідністю. Серед евакуйованих - чоловік, який втратив кінцівку, подружжя з Криму та 77-річна жінка із зони бойових дій.

На підконтрольну уряду територію України вдалося повернутися ще 17 українцям, які перебували в окупації. Серед них літні люди та діти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

"Завдяки зусиллям державних органів, працівників нашого Офісу, волонтерів та міжнародних партнерів вдалося повернути з окупації ще 17 громадян України", - повідомив Лубінець.

Він розповів, що вдалося повернути чоловіка, який втратив кінцівку через обстріли та пережив жорстоке поводження через позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Також повернулося три родини, які тривалий час перебували в окупації, подружжя з Криму, яке залишило півострів через любов до України та несприйняття безладу, який чинить російська влада.

Повернулися і літня жінка разом з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію країни-агресора, щоб повернутися додому, літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду, 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій, чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території, а також дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.

Нагадаємо

30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 українців.

Павло Башинський

Павло Башинський

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