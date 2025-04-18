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Financial Times

На Пасху будет тепло, но впоследствии ожидается изменение погоды – синоптик

Киев • УНН

 • 3866 просмотра

Синоптик прогнозирует теплую погоду на Пасху, +20…+24 градуса, преимущественно без осадков. Однако, на следующих выходных ожидается похолодание и дожди.

На Пасху будет тепло, но впоследствии ожидается изменение погоды – синоптик

Атмосферный фронт обусловит погоду в Украине в субботу, 19 апреля, местами ожидаются дожди, впрочем, уже в Пасху, 20 апреля, распогодится и кое-где ожидается до 24 градусов тепла, но в следующие выходные погода изменится, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины

- сообщила синоптик.

По ее словам, на западе завтра днем ожидается +15...+19 градусов. На остальной территории Украины сохранится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20+24 градуса.

В Киеве, по данным Диденко, 19-го апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.

На Пасху повсюду в Украине ожидается теплая погода, +20...+24 градуса. Без осадков, везде солнечно, только в западных областях есть вероятность небольших дождей

- написала Диденко.

В Киеве 20-го апреля, по ее словам, солнце и +20+22 градуса.

Теплая погода продлится всю следующую неделю. Однако обратите внимание, что в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, предусматриваются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11...+17 градусов

- сообщила синоптик.

"А пока что теплый весенний, с намеком на летний, воздух царит в Украине", - указала Диденко.

Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз 16.04.25, 12:29 • 6156 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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