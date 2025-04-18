На Пасху будет тепло, но впоследствии ожидается изменение погоды – синоптик

Атмосферный фронт обусловит погоду в Украине в субботу, 19 апреля, местами ожидаются дожди, впрочем, уже в Пасху, 20 апреля, распогодится и кое-где ожидается до 24 градусов тепла, но в следующие выходные погода изменится, сообщила в пятницу синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

В субботу атмосферный фронт обусловит небольшое снижение температуры воздуха и периодические кратковременные дожди в западной части Украины

По ее словам, на западе завтра днем ожидается +15...+19 градусов. На остальной территории Украины сохранится сухая теплая и преимущественно солнечная погода, максимально +20+24 градуса.

В Киеве, по данным Диденко, 19-го апреля осадков не будет, днем +20+22 градуса.

На Пасху повсюду в Украине ожидается теплая погода, +20...+24 градуса. Без осадков, везде солнечно, только в западных областях есть вероятность небольших дождей

В Киеве 20-го апреля, по ее словам, солнце и +20+22 градуса.

Теплая погода продлится всю следующую неделю. Однако обратите внимание, что в следующие выходные, 26-27 апреля, в Украине погода изменится, предусматриваются дожди, грозы и снижение температуры воздуха до +11...+17 градусов