Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз
Киев • УНН
Антициклон принесет в Украину солнечную погоду.
В четверг, 17 апреля, в Украину придет антициклон, по всей территории страны будет солнечная и преимущественно, сухая погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.
Детали
По словам Диденко, ожидается ветер с юга, на правобережье Днепра он будет порывистый, а на левобережье - легче, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +6+12 градусов, днем будет +20+24 градуса. В прибрежных районах ожидается +16+19 градусов.
В Киеве синоптик прогнозирует солнечную сухую теплую погоду. Температура воздуха днем ожидается +20+22 градуса. Также Диденко предупредила о сильных магнитных бурях 16 и 17 апреля.
Сегодня и завтра – магнитные бури. Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия. Пасха в Украине будет теплой и солнечной
Напомним
Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине на этой неделе ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На западе страны температура воздуха прогреется до +25 градусов.