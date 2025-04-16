Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз

В четверг, 17 апреля, в Украину придет антициклон, по всей территории страны будет солнечная и преимущественно, сухая погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По словам Диденко, ожидается ветер с юга, на правобережье Днепра он будет порывистый, а на левобережье - легче, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +6+12 градусов, днем будет +20+24 градуса. В прибрежных районах ожидается +16+19 градусов.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную сухую теплую погоду. Температура воздуха днем ожидается +20+22 градуса. Также Диденко предупредила о сильных магнитных бурях 16 и 17 апреля.

Сегодня и завтра – магнитные бури. Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия. Пасха в Украине будет теплой и солнечной – написала Диденко.

Напомним

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине на этой неделе ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На западе страны температура воздуха прогреется до +25 градусов.