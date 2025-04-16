Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 14883 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 61557 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 35162 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 40293 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 47911 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 88221 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 80810 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35204 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60399 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109022 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.8м/с
51%
Популярные новости

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 63167 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 83013 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 47111 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 25290 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 19414 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 61364 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 84627 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 88113 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 80722 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 181499 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 48379 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 28110 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 29207 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 30613 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 32959 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз

Киев • УНН

 • 4664 просмотра

Антициклон принесет в Украину солнечную погоду.

Какой будет погода в Украине на Пасху: синоптик озвучила прогноз

В четверг, 17 апреля, в Украину придет антициклон, по всей территории страны будет солнечная и преимущественно, сухая погода. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

По словам Диденко, ожидается ветер с юга, на правобережье Днепра он будет порывистый, а на левобережье - легче, умеренный. Температура воздуха ночью ожидается +6+12 градусов, днем будет +20+24 градуса. В прибрежных районах ожидается +16+19 градусов.

В Киеве синоптик прогнозирует солнечную сухую теплую погоду. Температура воздуха днем ожидается +20+22 градуса. Также Диденко предупредила о сильных магнитных бурях 16 и 17 апреля.

Сегодня и завтра – магнитные бури. Не дайте им вывести себя, свои гаджеты, здоровье и компьютеры из равновесия. Пасха в Украине будет теплой и солнечной

– написала Диденко.

Напомним

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украине на этой неделе ожидается теплая весенняя погода с небольшими дождями. На западе страны температура воздуха прогреется до +25 градусов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Украина
Киев
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77