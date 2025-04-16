Якою буде погода в Україні на Великдень: синоптикиня озвучила прогноз
Київ • УНН
Антициклон принесе в Україну сонячну погоду.
У четвер, 17 квітня, в Україну прийде антициклон, по всій території країни буде сонячна і переважно, суха погода. Про це повідомила в Facebook синоптикиня Наталка Діденко, передає УНН.
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За словами Діденко, очікується вітер з півдня, на правобережжі Дніпра він буде рвучкий, а на лівобережжі - легший, помірний. Температура повітря вночі очікується +6+12 градусів, вдень буде +20+24 градуси. У прибрежних районах очікується +16+19 градусів.
У Києві синоптик прогнозує сонячну суху теплу погоду. Температура повітря вдень очікується +20+22 градуси. Також Діденко попередила про сильні магнітні бурі 16 і 17 квітня.
Сьогодні і завтра - магнітні бурі. Не дайте їм вивести себе, свої гаджети, здоров'я та комп'ютери з рівноваги. Великдень в Україні буде теплим та сонячним
Нагадаємо
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні цього тижня очікується тепла весняна погода з невеликими дощами. На заході країни температура повітря прогріється до +25 градусів.