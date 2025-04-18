На Великдень буде тепло, але згодом очікується зміна погоди - синоптикиня
Київ • УНН
Синоптикиня прогнозує теплу погоду на Великдень, +20...+24 градуси, переважно без опадів. Проте, на наступних вихідних очікується похолодання та дощі.
Атмосферний фронт зумовить погоду в Україні у суботу, 19 квітня, місцями очікуються дощі, утім, уже у Великдень, 20 квітня, розпогодиться і подекуди очікується до 24 градусів тепла, та у наступні вихідні погода зміниться, повідомила у п'ятницю синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.
У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України
З її слів, на заході завтра вдень очікується +15...+19 градусів. На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20+24 градуси.
У Києві, за даними Діденко, 19-го квітня опадів не буде, вдень +20...+22 градуси.
На Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода, +20...+24 градуси. Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів
У Києві 20-го квітня, за її словами, сонце та +20+22 градуси.
Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11...+17 градусів
"А поки що тепле весняне, з натяком на літнє, повітря панує в Україні", - вказала Діденко.
Якою буде погода в Україні на Великдень: синоптикиня озвучила прогноз16.04.25, 12:29 • 6164 перегляди