На Великдень буде тепло, але згодом очікується зміна погоди - синоптикиня

Атмосферний фронт зумовить погоду в Україні у суботу, 19 квітня, місцями очікуються дощі, утім, уже у Великдень, 20 квітня, розпогодиться і подекуди очікується до 24 градусів тепла, та у наступні вихідні погода зміниться, повідомила у п'ятницю синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, пише УНН.

У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України

З її слів, на заході завтра вдень очікується +15...+19 градусів. На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20+24 градуси.

У Києві, за даними Діденко, 19-го квітня опадів не буде, вдень +20...+22 градуси.

На Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода, +20...+24 градуси. Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів

У Києві 20-го квітня, за її словами, сонце та +20+22 градуси.

Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень. Проте зверніть увагу, що наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться, передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11...+17 градусів