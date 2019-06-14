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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Пакистан надвигается палящий циклон

Киев • УНН

 • 9202 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Пакистан готовится к приходу циклона Ваю. Власти страны убедительно просят рыбаков не выходить в море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Eeuronews. 

На Пакистан надвигается палящий циклон

Пакистан готовится к приходу циклона Ваю. Власти страны убедительно просят рыбаков не выходить в море. Столицу Пакистана Карачи циклон может обойти, но песчаные бури и ливни обрушатся на южную провинцию Синд.

Приход циклона угрожает и повышением температуры до 42 градусов Цельсия. Жители запасаются питьевой водой. Ваю движется на Пакистан из Индии.

Опасаясь удара стихии, спасатели эвакуировали почти 300 тысяч человек из штата Гуджарат на западе Индии.

Напомним, четыре пассажира, все пожилые люди, которые путешествовали в поезде, погибли в индийском городе Джханси, вероятно, из-за сильной жары, когда на север Индии обрушилась 46-градусная жара.

Украинские Национальные Новости

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