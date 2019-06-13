Из-за тропического циклона в Индии экстренно эвакуируют 300 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Из-за тропического циклона "Ваю", который может обрушиться на Индию в течение ближайших 24 часов, в штате Гуджарат на западе страны введен в действие план массовой эвакуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".
Планируется эвакуировать в безопасную зону около 300 тыс человек. Об этом заявило индийское министерство внутренних дел.
Согласно заявлению официального представителя МВД Индии, тропический циклон "Ваю" в ближайшее время обрушится на запад Индии, под его ударом окажутся большинство районов штата Гуджарат и часть районов штата Махараштра.
В штате Гуджарат введен в действие план массовой эвакуации: около 300 тыс жителей в экстренном порядке будут переселены в 700 убежищ. По словам главного министра штата Виджая Рупани, работа по эвакуации началась сегодня утром.
В настоящий момент центр циклона находится над морем, примерно в 200 км к западу от крупнейшего города Индии Мумбаи. По прогнозам, циклон достигнет побережья штата Гуджарат 13 июня.
Напомним, четыре пассажира, все пожилые люди, которые путешествовали в поезде, погибли в индийском городе Джханси, вероятно, из-за сильной жары, когда на север Индии обрушилась 46-градусная жара.