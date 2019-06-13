Через тропічний циклон в Індії екстрено евакуюють 300 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Через тропічний циклон "Ваю", який може обрушитися на Індію протягом найближчих 24 годин, в штаті Гуджарат на заході країни введений в дію план масової евакуації. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
Планується евакуювати в безпечну зону близько 300 тис. осіб. Про це заявило індійське міністерство внутрішніх справ.
Згідно із заявою офіційного представника МВС Індії, тропічний циклон "Ваю" найближчим часом обрушиться на захід Індії, під його ударом опиняться більшість районів штату Гуджарат і частина районів штату Махараштра.
У штаті Гуджарат введений в дію план масової евакуації: близько 300 тис. жителів в екстреному порядку будуть переселені в 700 притулків. За словами головного міністра штату Віджая Рупані, робота з евакуації почалася вранці.
На даний момент центр циклону знаходиться над морем, приблизно в 200 км на захід від найбільшого міста Індії Мумбаї. За прогнозами, циклон досягне узбережжя штату Гуджарат 13 червня.
Нагадаємо, чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека.