Четверо людей померли у поїзді в Індії через спеку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцевий портал Newkerala.
Чотирьом людям, що їхали з півдня країни на поїзді Kerala Express, по дорозі стало погано, і вони померли на той час, коли поїзд дістався до Джхансі, сказав представник оператора залізниці.
Троє з них були оголошені мертвими в поїзді на залізничній станції Джхансі, а ще одна людина, яка була доставлена в медустанову, померла там. Тіла були відправлені на розтин.
Як повідомляє NDTV, в Індії спостерігається найгірша за всю історію спека, температура повітря у чотирьом містах на півночі Індії досягла рекордного рівня. Жителі столиці - Делі - і ще трьох міст стали свідками температури в 48 градусів за Цельсієм і вище. У місті Чуру стовпчик термометра двічі за останній тиждень підскочив вище 50 градусів - на 8 градусів вище звичайної температури у цю пору року, пише видання.
Хвиля спеки очікується і на півдні Пакистану - у Карачі, на тлі наближення до Індії циклону Вайю, повідомляє Samaa TV.
За даними пакистанської метеорологічної служби, циклон Вайю формується за 1500 км на південний схід від узбережжя Карачі і, швидше за все, вдарить по сусідньому штату Гуджарат в Індії.
Існує невелика ймовірність того, що він завдасть шкоди Карачі, але може викликати підвищення температури і випадання опадів у прибережних районах.
Очікується, що температура в Карачі підніметься до 42 градусів в четвер і до 41 градуса в п'ятницю.
Нагадаємо, на Індію насуваються пилові бурі.