Четверо людей померли у поїзді в Індії через спеку

КИЇВ. 12 червня. УНН. Чотири пасажири, усі літні люди, які подорожували в поїзді, загинули в індійському місті Джхансі, ймовірно, через сильну спеку, коли на північ Індії обрушилася 46-градусна спека. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцевий портал Newkerala.