На Индию надвигаются пылевые бури

Индийские метеорологи прогнозируют на завтра в Дели пылевые бури и жару. Кроме столицы, жара с грозами и сильным ветром предполагается над Восточными Раджастаном и Мадхья-Прадеше.



"Скорость ветра достигает 90-100 км / ч, а порыв до 115 км / ч. В Центрально-Восточной и юго-восточном районе. Также 40-50 км / ч с порывом до 60 км / ч над районом Лакшадвип, Керала, Карнатака и южных побережьях Махараштры ", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНН, штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, что в Индии, в результате инцидентов, связанных с непогодой, которая вызвана пылевыми бурями, дождями и грозами - число жертв увеличилось до 34 человек, пока сообщается, что еще 57 получили ранения.