Кількість жертв пилових буревіїв у Індії збільшилась до 34 осіб

КИЇВ. 9 червня. УНН. В штатах Уттар-Прадеш та Мадхья-Прадеш, що у Індії, в результаті інцидентів, пов'язаних з негодою, яка викликана пиловими бурями, дощами та грозами - кількість жертв збільшилась до 34 осіб, наразі повідомляється, що ще 57 отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на агенство Anadolu.