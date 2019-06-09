Число жертв пылевых бурь в Индии увеличилось до 34 человек

КИЕВ. 9 июня. УНН. В штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, что в Индии, в результате инцидентов, связанных с непогодой, которая вызвана пылевыми бурями, дождями и грозами - число жертв увеличилось до 34 человек, также сообщается, что еще 57 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.