Число жертв пылевых бурь в Индии увеличилось до 34 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В штатах Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш, что в Индии, в результате инцидентов, связанных с непогодой, которая вызвана пылевыми бурями, дождями и грозами - число жертв увеличилось до 34 человек, также сообщается, что еще 57 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Anadolu.
Местные власти сообщили, что в штате Уттар-Прадеш погибли 26 человек, еще 8 смертей произошло в штате Мадхья-Прадеш.
Ранее УНН сообщал, что всего по Индии от непогоды было 26 погибших.
В различных частях штата прошли пылевые бури. Они сопровождались грозами и сильным ветром, который срывал крыши со зданий, разрушал сами здания и вырывал деревья с корнями.
Большинство погибших пострадали из-за обрушения стен и крыш домов, а также грозы и ДТП, что связаны с переворачиванием автомобилей.
Добавляется, что в настоящее время в Уттар-Прадеш властью проводятся масштабные операции, поскольку в регионе были разрушены по меньшей мере 16 домов.
Также в Малхья-Прадеш наблюдается острая нехватка питьевой воды, поэтому между людьми начинают схватки через этот ресурс.
Как сообщал УНН, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.