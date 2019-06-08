Жертвами пилових буревіїв у Індії стали щонайменше 26 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В Індії пройшла сильна негода, внаслідок якої сильні пилові бурі, що супроводжувалися блискавками і шквалами, забрали життя щонайменше 26 осіб, а 57 людей отримали пораненя від стихії. Про це повідомляє India Today, передає УНН.
За інформацією поліції, на яку посилається видання, найсильнішого удару від стихії зазнав штат Уттар-Прадеш.
В різних частинах штату пройшли пилові бурі. Вони супроводжувалися грозами і потужним вітром, який зривав дахи з будівель, руйнував самі будівлі та виривав дерева з корінням.
В комісії штату Уттар-Прадеш повідомили, що найбільша кількість загиблих, а саме шість людей, було зафіксовано в місті Майнпурі. Додається, що в цьому ж місті було поранено 41 особу.
У районах, де вирувала негода, проводяться рятувальні операції.
Як повідомляв УНН, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.