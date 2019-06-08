Жертвами песчаных бурь в Индии стали не менее 26 человек

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26730 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48483 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65508 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117549 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110348 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136886 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144477 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130131 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

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Жертвами песчаных бурь в Индии стали не менее 26 человек

Жертвами песчаных бурь в Индии стали не менее 26 человек

Киев  •  УНН

 • 7806 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Индии прошла сильная непогода, в результате которой сильные песчаные бури, сопровождавшиеся молниями и шквалами, унесли жизни не менее 26 человек, а 57 человек получили ранения от стихии. Об этом сообщает India Today, передает УНН.

По информации полиции, на которую ссылается издание, сильнейшему удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш.

В различных частях штата прошли песчаные бури. Они сопровождались грозами и сильным ветром, который срывал крыши со зданий, разрушал сами здания и вырывал деревья с корнями.

В комиссии штата Уттар-Прадеш сообщили, что наибольшее количество погибших, а именно шесть человек, было зафиксировано в городе Майнпури. Добавляется, что в этом же городе были ранены 41 человек.

В районах, где бушевала непогода, проводятся спасательные операции.

Как сообщал УНН, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.

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