Жертвами песчаных бурь в Индии стали не менее 26 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. В Индии прошла сильная непогода, в результате которой сильные песчаные бури, сопровождавшиеся молниями и шквалами, унесли жизни не менее 26 человек, а 57 человек получили ранения от стихии. Об этом сообщает India Today, передает УНН.
По информации полиции, на которую ссылается издание, сильнейшему удару стихии подвергся штат Уттар-Прадеш.
В различных частях штата прошли песчаные бури. Они сопровождались грозами и сильным ветром, который срывал крыши со зданий, разрушал сами здания и вырывал деревья с корнями.
В комиссии штата Уттар-Прадеш сообщили, что наибольшее количество погибших, а именно шесть человек, было зафиксировано в городе Майнпури. Добавляется, что в этом же городе были ранены 41 человек.
В районах, где бушевала непогода, проводятся спасательные операции.
Как сообщал УНН, непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел.