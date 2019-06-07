Негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Негода в Україні у ніч на п'ятницю залишила знеструмленими 68 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Київській та Житомирській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"У ніч з 6 на 7 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київська – 37 н.п., Житомирська – 24 н.п., Дніпропетровська – 3 н.п., Херсонська – 3 н.п. та Кіровоградська – 1 н.п.", - вказали у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про погіршення погоди.