Негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Негода в Україні у ніч на п'ятницю залишила знеструмленими 68 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Київській та Житомирській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"У ніч з 6 на 7 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київська – 37 н.п., Житомирська – 24 н.п., Дніпропетровська – 3 н.п., Херсонська – 3 н.п. та Кіровоградська – 1 н.п.", - вказали у відомстві.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, рятувальники випустили попередження про погіршення погоди.

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