Непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Непогода в Украине в ночь на пятницу оставила обесточенными 68 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - в Киевской и Житомирской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В ночь с 6 на 7 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 68 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Киевская - 37 н.п., Житомирская - 24 н .п., Днепропетровская - 3 н.п., Херсонская - 3 н.п. и Кировоградская - 1 н.п.", - указали в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, спасатели выпустили предупреждение об ухудшении погоды.