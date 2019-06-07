Непогода в Украине оставила без света почти 70 городов и сел

КИЕВ. 7 июня. УНН. Непогода в Украине в ночь на пятницу оставила обесточенными 68 населенных пунктов в пяти областях, больше всего - в Киевской и Житомирской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.