Рятувальники випустили попередження про погіршення погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. В Україні оголосили на п'ятницю, 7 червня, попередження про погіршення погодних умов - з грозами, шквалами, сильними зливами. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, в другій половині дня з утриманням до кінця доби 6 червня гроза, місцями шквали 15-20 м/с. 7 червня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, наступний тиждень розпочнеться з гроз та 30-градусної спеки.