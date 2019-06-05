Наступний тиждень розпочнеться з гроз та 30-градусної спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Кінець цього і початок наступного тижня в Україні буде супроводжуватися грозовими дощами та спекою, яка подекуди сягатиме 32 градусів вище нуля. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні у четвер, 6 червня, продовжаться дощі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині без опадів. У центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Буде спекотно - повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла.
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Уже у п'ятницю-суботу у західних, 7 червня і в Одеській та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди град, шквали 15-20 м/с; на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 26-31°, у західних областях 23-28°.
У неділю, 9 червня, та у понеділок, 10 червня, у західних областях - короткочасні грозові дощі, у східній частині без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-20°, вдень 26-32°, на заході країни 23-28°.
У Києві завтра місцями короткочасний дощ, гроза. По області - мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 14-19°, вдень 24-29°. 7-8 червня у столиці мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°. Вже 9-10 червня у столиці місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.