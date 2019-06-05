Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В Україні у четвер, 6 червня, продовжаться дощі, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині без опадів. Буде спекотно - повітря вдень прогріється до 33 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, завтра по Україні очікується мінлива хмарність.
"У більшості областей короткочасні дощі, місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, лише на Сумщині, Харківщині та Луганщині без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у східній частині 30-33°.
У Києві в четвер місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.
Нагадаємо, 5 червня в Україні грозові дощі та спека.