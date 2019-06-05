Сьогодні в Україні грозові дощі та спека
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У більшості областей України у середу, 5 червня, короткочасні дощі, грози. Повітря прогріється місцями до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 червня у більшості областей короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах (крім сходу і півночі) град та шквали 15-20 м/с, у центральних і південних областях місцями значні дощі", - вказали синоптики.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на півдні та сході країни до 31°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.