Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. На цих вихідних, 8-9 червня, в Україні продовжить дощити, можливі грози. Повітря прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Короткочасні дощі (переважно невеликі), грози. Температура вночі 14-20°, вдень 26-32°, на заході країни 21-27°", - повідомили синоптики погоду на вихідні.
У Києві 8-9 червня очікується вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.
Нагадаємо, в Україні оголосили нове штормове попередження.